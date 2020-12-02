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Bucaspor 1928 1 - 1 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Bucaspor 1928, Çankaya ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bucaspor 1928 1 - 1 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Bucaspor 1928, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Çankaya ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bucaspor 1928 - Çankaya maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Bucaspor 1928 -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Bucaspor 1928 Çankaya Maçının Hakemleri 
Enes Kanpara(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Hakan Dursun(2. Yardımcı Hakem), Zeynep İrem Sengir(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 4. Ufuk Er, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 15. Burak Can Kunt, 12. Canpolat Çelik, 89. Burak Sürmeli, 71. Sabahattin Destici, 54. Alper Kadir Duruk, 9. Emre Korkmaz

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
 

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 12. Mücahit Eraydın, 4. Kerem Ali Seymen, 77. Deniz Keskin, 51. Yasin Öztop, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 97. Hüseyin Mert Kurt, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 11. Furkan Tütüncü, 17. Doğukan Delimehmet

Yedekler
25. Hüseyin Genç, 8. Metehan Civelek, 10. Yağızcan Erdem, 53. Furkan Safi, 20. Yaser Yüce, 66. Eren Tümok, 19. Sergen Yakupçebioğlu

Teknik Sorumlu
İsmail Batur

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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