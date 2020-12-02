Bucaspor 1928 1 - 1 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Bucaspor 1928, Çankaya ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Bucaspor 1928, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Çankaya ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bucaspor 1928 - Çankaya maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Bucaspor 1928 -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Bucaspor 1928 Çankaya Maçının Hakemleri
Enes Kanpara(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Hakan Dursun(2. Yardımcı Hakem), Zeynep İrem Sengir(dördüncü Hakem)
Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 4. Ufuk Er, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram
Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 15. Burak Can Kunt, 12. Canpolat Çelik, 89. Burak Sürmeli, 71. Sabahattin Destici, 54. Alper Kadir Duruk, 9. Emre Korkmaz
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 12. Mücahit Eraydın, 4. Kerem Ali Seymen, 77. Deniz Keskin, 51. Yasin Öztop, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 97. Hüseyin Mert Kurt, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 11. Furkan Tütüncü, 17. Doğukan Delimehmet
Yedekler
25. Hüseyin Genç, 8. Metehan Civelek, 10. Yağızcan Erdem, 53. Furkan Safi, 20. Yaser Yüce, 66. Eren Tümok, 19. Sergen Yakupçebioğlu
Teknik Sorumlu
İsmail Batur
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor