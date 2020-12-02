Bucaspor 1928 1 - 1 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Bucaspor 1928, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Çankaya ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bucaspor 1928 - Çankaya maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Bucaspor 1928 -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Bucaspor 1928 Çankaya Maçının Hakemleri

Enes Kanpara(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Hakan Dursun(2. Yardımcı Hakem), Zeynep İrem Sengir(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 4. Ufuk Er, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 15. Burak Can Kunt, 12. Canpolat Çelik, 89. Burak Sürmeli, 71. Sabahattin Destici, 54. Alper Kadir Duruk, 9. Emre Korkmaz



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Çankaya

Çankaya İlk 11

1. Beycan Kaya, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 12. Mücahit Eraydın, 4. Kerem Ali Seymen, 77. Deniz Keskin, 51. Yasin Öztop, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 97. Hüseyin Mert Kurt, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 11. Furkan Tütüncü, 17. Doğukan Delimehmet



Yedekler

25. Hüseyin Genç, 8. Metehan Civelek, 10. Yağızcan Erdem, 53. Furkan Safi, 20. Yaser Yüce, 66. Eren Tümok, 19. Sergen Yakupçebioğlu



Teknik Sorumlu

İsmail Batur

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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