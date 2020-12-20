Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Bucaspor 1928, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Bucaspor 1928, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 14. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bucaspor 1928 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.
Bucaspor 1928 -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:00
Bucaspor 1928 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Turtay(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kerem İlitangil(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)
Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 4. Ufuk Er, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 11. Cuma Menize, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 7. Berke Bıyık
Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 21. Hasan Çelik, 15. Burak Can Kunt, 33. Enes Alıç, 5. Saruhan Fındıkcı, 71. Sabahattin Destici
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 39. Enis Çeliksu, 23. Ferdi Konak, 34. Barış Kasaroğlu, 53. İlyas Sarı, 6. Oğuzhan Kandemir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 5. Anıl Yıldırım, 21. Hasan Gündoğdu, 11. Harun Özcan, 9. Ahmet Baykal
Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 80. Ümit Can Tokcu, 20. Güney Gençel, 8. Onur Kahveci
Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|14
|10
|3
|1
|19
|7
|33
|12
|2
|1928 Bucaspor
|14
|10
|2
|2
|29
|10
|32
|19
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|14
|7
|2
|5
|21
|11
|23
|10
|4
|Ofspor
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|22
|5
|5
|Belediye Derincespor
|14
|5
|6
|3
|17
|11
|21
|6
|6
|Edirnespor
|14
|6
|3
|5
|20
|19
|21
|1
|7
|Fatsa Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|12
|12
|21
|0
|8
|Arnavutköy Belediye
|12
|5
|3
|4
|12
|11
|18
|1
|9
|Çankaya FK
|13
|5
|1
|7
|12
|17
|16
|-5
|10
|Artvin Hopaspor
|14
|5
|1
|8
|20
|31
|16
|-11
|11
|Nevşehir Belediyespor
|14
|4
|3
|7
|13
|15
|15
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|13
|4
|3
|6
|17
|23
|15
|-6
|13
|Kızılcabölükspor
|14
|3
|5
|6
|16
|21
|14
|-5
|14
|Payasspor
|14
|3
|4
|7
|16
|20
|13
|-4
|15
|Antalya Kemerspor
|14
|2
|5
|7
|14
|24
|11
|-10
|16
|Manisaspor
|14
|1
|6
|7
|10
|21
|9
|-11
Fikstür
|02.01.2020
|Arnavutköy Belediye
|Ofspor
|20.12.2020
|1928 Bucaspor
|3-1
|Edirnespor
|20.12.2020
|1877 Alemdağspor
|3-2
|Fatsa Belediyespor
|20.12.2020
|Nevşehir Belediyespor
|0-1
|Yeşilyurt Belediyespor
|20.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Kemerspor 2003
|20.12.2020
|Kızılcabölükspor
|0-0
|Payasspor
|20.12.2020
|Belediye Derincespor
|0-0
|Diyarbekirspor
|20.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-3
|Çankaya FK