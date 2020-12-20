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Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Bucaspor 1928, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Bucaspor 1928, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 14. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bucaspor 1928 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Bucaspor 1928 -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:00

Bucaspor 1928 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri 
Ömer Faruk Turtay(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kerem İlitangil(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 4. Ufuk Er, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 11. Cuma Menize, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 7. Berke Bıyık

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 21. Hasan Çelik, 15. Burak Can Kunt, 33. Enes Alıç, 5. Saruhan Fındıkcı, 71. Sabahattin Destici

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
 

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 39. Enis Çeliksu, 23. Ferdi Konak, 34. Barış Kasaroğlu, 53. İlyas Sarı, 6. Oğuzhan Kandemir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 5. Anıl Yıldırım, 21. Hasan Gündoğdu, 11. Harun Özcan, 9. Ahmet Baykal

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 80. Ümit Can Tokcu, 20. Güney Gençel, 8. Onur Kahveci

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor1410311973312
21928 Bucaspor14102229103219
3Yeşilyurt Belediyespor1472521112310
4Ofspor136432116225
5Belediye Derincespor145631711216
6Edirnespor146352019211
7Fatsa Belediyespor136341212210
8Arnavutköy Belediye125341211181
9Çankaya FK13517121716-5
10Artvin Hopaspor14518203116-11
11Nevşehir Belediyespor14437131515-2
121877 Alemdağspor13436172315-6
13Kızılcabölükspor14356162114-5
14Payasspor14347162013-4
15Antalya Kemerspor14257142411-10
16Manisaspor1416710219-11

Fikstür

02.01.2020Arnavutköy Belediye Ofspor
20.12.20201928 Bucaspor3-1Edirnespor
20.12.20201877 Alemdağspor3-2Fatsa Belediyespor
20.12.2020Nevşehir Belediyespor0-1Yeşilyurt Belediyespor
20.12.2020Manisaspor1-1Kemerspor 2003
20.12.2020Kızılcabölükspor0-0Payasspor
20.12.2020Belediye Derincespor0-0Diyarbekirspor
20.12.2020Artvin Hopaspor1-3Çankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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