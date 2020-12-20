Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Bucaspor 1928, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 14. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bucaspor 1928 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Buca Stadı stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Bucaspor 1928 -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:00



Bucaspor 1928 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri

Ömer Faruk Turtay(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kerem İlitangil(2. Yardımcı Hakem), Kemal Ögen(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 4. Ufuk Er, 54. Alper Kadir Duruk, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 11. Cuma Menize, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 7. Berke Bıyık



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 6. Özcan Sertgöz, 21. Hasan Çelik, 15. Burak Can Kunt, 33. Enes Alıç, 5. Saruhan Fındıkcı, 71. Sabahattin Destici



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 39. Enis Çeliksu, 23. Ferdi Konak, 34. Barış Kasaroğlu, 53. İlyas Sarı, 6. Oğuzhan Kandemir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 5. Anıl Yıldırım, 21. Hasan Gündoğdu, 11. Harun Özcan, 9. Ahmet Baykal



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 70. Berk Yiğit Karadağ, 18. Yiğit Kotan, 22. Uğur Kapısız, 80. Ümit Can Tokcu, 20. Güney Gençel, 8. Onur Kahveci



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 14 10 3 1 19 7 33 12 2 1928 Bucaspor 14 10 2 2 29 10 32 19 3 Yeşilyurt Belediyespor 14 7 2 5 21 11 23 10 4 Ofspor 13 6 4 3 21 16 22 5 5 Belediye Derincespor 14 5 6 3 17 11 21 6 6 Edirnespor 14 6 3 5 20 19 21 1 7 Fatsa Belediyespor 13 6 3 4 12 12 21 0 8 Arnavutköy Belediye 12 5 3 4 12 11 18 1 9 Çankaya FK 13 5 1 7 12 17 16 -5 10 Artvin Hopaspor 14 5 1 8 20 31 16 -11 11 Nevşehir Belediyespor 14 4 3 7 13 15 15 -2 12 1877 Alemdağspor 13 4 3 6 17 23 15 -6 13 Kızılcabölükspor 14 3 5 6 16 21 14 -5 14 Payasspor 14 3 4 7 16 20 13 -4 15 Antalya Kemerspor 14 2 5 7 14 24 11 -10 16 Manisaspor 14 1 6 7 10 21 9 -11

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