Bucaspor - Kocaelispor: 2-1

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Berkay Salman (xx), Kaan Kuloğlu (xx)

BUCASPOR: Mert (xx) - Ömer (xx), Doğan (x), Barış (xx) (Dk. 73 Cuma xx), Hakkıcan (xxx), Erhan (xxx), Özcan (xx), İsa (xxx), Osman (x) (Dk. 50 Oğuz x), Emre (x) (Dk. 50 Saruhan xx), Yıldıray (xx)

KOCAELİSPOR: Volkan (x) - Kadir (xx), Kemalcan (x), Onur (xx), Gökdeniz (x) (Dk. 88 Rıza x), Sefa (xx), Mesut (x), Ali (xx), Kerem Yıldırım (Dk. 46 Kerem Yıldırım x) (xx), Burak (x), Sinan (xx)

GOLLER: Dk. 57, Dk. 64 İsa (Bucaspor), Dk. 58 Doğan (kendi kalesine) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Osman, Ömer, İsa, Saruhan (Bucaspor), Onur, Ali (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Ali (Kocaelispor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor'u evinde 2-1 yenerek 11 hafta sonra galip geldi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada 57'nci dakikada İsa ev sahibini öne geçirdi, 1 dakika sonra Doğan kendi ağlarını havalandırıp Kocaelispor'u beraberliğe taşıdı. İsa bu kez 64'üncü dakikada golü attı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 20'ya çıkarıp gelecek haftalar için ümitlendi. Kocaelispor ise 43 puanda kalarak liderlik yarışında ağır yara aldı.

4'üncü dakikada İsa'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yıldıray plaseyi vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

23'üncü dakikada Kerem soldan ortaladı, Sinan'ın kafa vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

43'üncü dakikada hızlı gelişe Kocaelispor atağında Burak yerden ortaladı, altıpas üzerinde Sinan topa dokundu. Bucaspor kalecisi Mert gole izin vermedi.

57'nci dakikada Bucaspor öne geçti. Sağdan kullanılan köşe atışında İsa savunmanın arasından yükselip kafayı vurdu, kaleci Volkan çaresiz kaldı: 1-0.

58'inci dakikada Kocaelispor berberliği yakaladı. Bucasporlu Doğan topu kalecisi Mert'e vermek isterken kendi ağlarını sarstı: 1-1.

64'üncü dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Oğuz'un ortasında kafayı vuran İsa takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı: 2-1.

84'üncü dakikada Yıldıray'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

87'nci dakikada İsa'ya sert müdahalede bulunan Ali, ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

DHA