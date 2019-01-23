Bucaspor'da işlem tamam

TFF 3. Lig 3. Grup'ta küme düşmemek için direnen Bucaspor, transfer yasağını kaldırma hedefinde geri sayıma geçti. Kulüpten alacaklarının tamamını isteyen ve günlerce haklarını ertelemek için muvafakatname vermeyen eski futbolcuları Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz'la anlaşan yönetim 3 isimle daha el sıkıştı. Yardımcı Antrenör Şakir Şekerci, futbolcular Deniz Pero ve Serkan Yanık'ın Başkan Cihan Aktaş'la görüştüğü ve muvafakatname konusunda sorun çıkarmadıkları bildirildi.

Borçlu olunan futbolcular ve teknik adamlarla alacaklarını ertelemek için geçici süre de olsa anlaşan sarı-lacivertlilerin takviye çalışmalarına başladığı, transfer tahtası açılır açılmaz anlaşma sağlanan oyuncularla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ligde kümede kalma savaşı veren Bucaspor, pazar günü evinde Payasspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA