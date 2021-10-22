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  3. Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama! "95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı."

Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama! "95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı."

Uluslararası ajansların basına servis ettiği habere göre; 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı ise "95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı." açıklamasında bulundu.

Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama! "95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı."

Ulusal basın kaynaklarının son dakika olarak basına sunduğu haberlerde Kraliçesi II. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta iki kez baston kullandığı görülen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e doktorlar dinlenme tavsiyesinde bulundu.

KUZEY İRLANDA SEYAHATİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Kraliçe'nin Kuzey İrlanda seyahati de bu nedenle iptal edilmiş oldu. Konu hakkında saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Buckingham Sarayı'ndan flaş açıklama! 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı.

HASTANELİK OLDU

İngiliz basınında yer alan gelişmeye göre; II. Elizabeth, çarşamba gününü hastanede geçirirken, Kuzey İrlanda seyahatinin iptal olmasının nedeninin koronavirüsle bir ilgilisi olmadığı da belirtildi.

SARAYDAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı." ifadeleri yer aldı.  Kraliçe'nin çarşamba gününü dinlenerek geçirdiği de belirtildi.

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