Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Budamacı görev tanımı nedir, Budamacı ne iş yapar, Budamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Budamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Budamacı Tanımı;

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Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Budamacı Maaşları

Budamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Budamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Budamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.13

Meslek Adı :

Budamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Budamacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, araç ve ekipmanların genel kontrol, bakım, budama için hazırlık, ağaç ve fidan budama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Budamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Alet ve ekipmanların genel kontrol ve bakımını yapmak,

b) Budama macunu ve dezenfektan hazırlamak,

c) Araç ve ekipmanları steril hale getirmek,

d) Bitki türlerine göre budama şeklini belirlemek,

e) Budama yöntemini belirlemek,

f) Dal üzerinde kesme noktasını belirlemek,

g) Makasla, testere ile budama yapmak,

h) Kesilen yüzeyleri macunlamak,

i) Dallar arasındaki açıyı ayarlamak,

j) Burma yapmak,

k) Boğma yapmak,

l) Çizme yapmak,,

m) Eğme yapmak,

n) Meyve, tomurcuk ve yaprak seyrelmesi yapmak,

o) Bitkiyi budama artıklarından temizlemek,

p) Budanmış bitkiyi kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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