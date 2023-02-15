Budimir Janosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Budimir Janosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Budimir Janosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Budimir Janosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Budimir Janosevic 21 Ekim 1989 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Будимир Јаношевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Budimir Janosevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Budimir Janosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Budimir Janosevic'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Budimir Janosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Budimir Janosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Budimir Janosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Budimir Janosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Čukarički

1 Ocak 2010 yılında Jagodina

1 Temmuz 2011 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2013 yılında Spartak

2 Şubat 2015 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2015 yılında Spartak

23 Şubat 2017 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2018 yılında AIK

Budimir Janosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Budimir Janosevic şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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