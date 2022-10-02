BUDO duyurdu! Bugün yapılacak olan seferler iptal edildi!

BUDO olumsuz hava koşullarının yaşanmasının ardından 02.10.2022 tarihinde yapılacak olan bazı seferlerin iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler BUDO'nun resmi hesabından duyuruldu.

SEFERLER İPTAL

BUDO tarafından yapılan açıklamada , "Saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de iptal edildi." şeklinde duyuru yapıldı.