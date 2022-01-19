Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022?Son dakika | AFAD açıkladı: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremKonyaspor'da Soner Dikmen'den duygusal röportaj! Ahmet Çalık'ı andı, tüm Türkiye'yi ağlattı!Günlük burç yorumları 19 Ocak 2022 Çarşamba| Aslan, gizli aşklar ortaya çıkıyor; Başak, dostun düşmanın belli oluyor!BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi!Neva isminin anlamı nedir, Neva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yönetici (Özlük Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Furkan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Furkan Yazıcıoğlu BiyografisiKarabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi!

BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi!

Son dakika... BUDO'nun seferlerinin etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün yapılamayacağı duyuruldu.

BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi!

Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı Bursa ile İstanbul arasında faaliyet gösteren BUDO'nun seferlerini de etkiledi. 

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT