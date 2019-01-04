BUDO seferleri iptal
BURSA- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.
BURSA- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.
BUDO'nun Internet sitesinde yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
DHA
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