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BUDO seferleri yarın da iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO seferleri yarın da iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarınki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Feribot seferleri, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bugün de iptal edilmişti.

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Kaynak: DHA




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