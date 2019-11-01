BUDO ve İDO’da seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
13:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
07:45 – Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 – Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:00 – Bursa-Büyükçekmece
08:30 – Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10:30 – Büyükçekmece-Bursa
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