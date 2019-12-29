BUDO yarın olan tüm seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti
Yola çıkacak olanlar için flaş duyuru! Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internete sitesinden yaptığı açıklamayla yarınki tüm seferlerini, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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