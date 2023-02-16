Budu Zivzivadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Budu Zivzivadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Budu Zivzivadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Budu Zivzivadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Budu Zivzivadze 10 Mart 1994 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბუდუ ზივზივაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Budu Zivzivadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Budu Zivzivadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karlsruhe futbol takımında oynamaktadır. Karlsruhe takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Budu Zivzivadze'nin Karlsruhe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Budu Zivzivadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Budu Zivzivadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Budu Zivzivadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Budu Zivzivadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

29 Ocak 2017 yılında Esbjerg fB

9 Ocak 2018 yılında Dinamo Tbilisi

31 Aralık 2018 yılında Esbjerg fB

29 Ocak 2019 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağu 2019 yılında Mezőkövesd

29 Temmuz 2020 yılında Fehérvár

10 Şubat 2022 yılında Újpest FC

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

31 Ocak 2023 yılında Karlsruhe

Budu Zivzivadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Budu Zivzivadze şuan Karlsruhe takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Budu Zivzivadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 17 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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