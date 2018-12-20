İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Buducnost - Fenerbahçe Beko: 65-89

Buducnost - Fenerbahçe Beko: 65-89

THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 89-65 mağlup etti.

Buducnost - Fenerbahçe Beko: 65-89

THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 89-65 mağlup etti.

İlk çeyreği Fenerbahçe 26-20 önde kapatırken, mücadelenin ilk yarısı 40-40 berabere bitti. Üçüncü çeyrek ise Fenerbahçe Beko'nun 67-55 üstünlüğüyle geçti. Sarı lacivertli takım iyi oyununu son çeyrekte de sürdürerek mücadeleyi 89-65 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.