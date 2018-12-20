Buducnost - Fenerbahçe Beko: 65-89
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 89-65 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi 89-65 mağlup etti.
İlk çeyreği Fenerbahçe 26-20 önde kapatırken, mücadelenin ilk yarısı 40-40 berabere bitti. Üçüncü çeyrek ise Fenerbahçe Beko'nun 67-55 üstünlüğüyle geçti. Sarı lacivertli takım iyi oyununu son çeyrekte de sürdürerek mücadeleyi 89-65 kazandı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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