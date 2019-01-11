Buducnost VOLI - Darüşşafaka Tekfen: 75-74

THY Avrupa Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Buducnost VOLI'ye 75-74 mağlup oldu.

Karadağ'ın Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, ilk periyodu ev sahibi Buducnost VOLI 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta çabuk toparlanan Darüşşafaka Tekfen'in etkili hücumları sonrası devre arasına deplasman ekibinin 42-36'lık üstünlüğü ile girdi.

Üçüncü periyotta katı savunma uygulayan Buducnost VOLI, periyot sonunda yeniden üstünlüğü sağladı: 58-53. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatmayı başaran ve bitime kısa bir süre kala kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve deplasmandan 75-74'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Buducnost VOLI'de 18 sayı kaydeden Edwin Jackson, maçın en skorer oyuncusu olurken Darüşşafaka Tekfen'de ise Toney Douglas, 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

DHA