Büfeci cinayetinde ilk duruşma görüldü

Eskişehir'de bir büfecinin aracında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Cevat K.(43), tutuksuz sanık Yasin K.(34) ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Cevat K., "Mustafa ile buluşup Bozüyük'e kokoreç yemeye gidecektik. Bursa yolunda buluşmak için konuştuk. Evden çıkmadan öne "sendeki emanetleri getir, ben arkadaşlarımı alıp geleceğim. Seni orada bekleyecekler, onlara ver" dedi. Benim Mustafa'ya borcum olduğu için silahları ona vermiştim ama dükkanında arama olabileceği için silahlar bende duruyordu" ifadelerini kullandı.

"İlk ifademde böyle bir şey olduğunu bilmediğim için silah kısmını söylemedim"

Cinayeti işlemediğini ileri süren Cevat K., ilk ifadesinde Mustafa'nın öldüğünü bilmediği için silah olayından bahsetmediğini söyleyerek, "O gün Mustafa gelemeyince ben de eve gittim. Ertesi gün Mustafa'nın kaybolduğunu ve ulaşamadıklarını söylediler. Ben de dükkanına gittim. Sonradan öldüğünü öğrendim. Jandarmaya verdiğim ilk ifadede böyle bir durumun olduğunu bilmediğim için silah mevzusundan bahsetmemiştim" dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, mahkemeyi 21 Mayıs tarihine erteledi.

Olay, Eskişehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde meydana geldi. Büfe işleten Mustafa Ulusoy (38) Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek iki kurşunla öldürüldüğü belirlenen Ulusoy'un katil zanlısı olarak Cevat K. ile Yasin K.'yı gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cevat K. tutuklanırken, Yasin K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA