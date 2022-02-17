Büfeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Büfeci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Büfeci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Büfeci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Büfeci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Büfeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Büfeci Maaşları

Büfeci maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Büfeci maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büfeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5211.01

Meslek Adı :

Büfeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Sokak, Tezgah Ve Pazar Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Büfe, Baraka Türü Dükkan, Sabit Tezgah, Stant Vb. Yerlerdeki Satış Elemanları İle Pazarcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büfelerde, satış yapılacak ürünleri temin eden, satışa hazır hale getirerek satışını yapan, büfeyi işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büfeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılacak ürünlerin raf düzenlemesini yapmak,

b) Satışı yapılacak gazete, dergi vb. yayınları satışa hazırlamak, stantlara yerleştirmek,

c) Büfenin temizlik ve düzenini sağlamak,

d) Gelen müşterileri karşılamak, istediği ürünü vermek, ücretini almak, fişini düzenleyerek vermek,

e) Kontürlü telefonla görüşmek isteyen müşterilere yardımcı olmak, yaptığı görüşmenin kontürü tutarınca ücretini almak,

f) Satışı yapılan biten, azalan ürünler için ilgili firmaya sipariş vermek,

g) Firmalarca getirilen ürünleri teslim almak, ücretlerini ödemek, raflara yerleştirmek

h) Gün sonunda iade edilecek, satılmayan gazete ve dergilerle ilgili formları doldurmak ve bunları paketlemek,

i) Büfenin vergi, harç gibi ödemelerini, elektrik, telefon faturalarını ödemek,

j) Yeni çıkan ürünleri takip etmek ve satışını yapmak,

k) Satışı yapılan ürünlerle ilgili müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, ilgili firmalara iletmek,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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