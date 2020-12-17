Büfeyi soyan kadın yakalanmamak için soyundu!
Esenler Menderes Mahallesi'nde bir kadın büfeye müşteri kılığında gelen bir kadın, büfe sahibi adamı taciz ederek cebindeki bin TL'yi çaldı. Durumun farkına varmayan adamın dikkatini dağıtmak isteyen hırsız soyunmaya başladı. Duruma sinirlenen adam hırsızı konduktan bir süre sonra parasının çalındığını anladı.
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17 Aralık 2020 Perşembe 08:54
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