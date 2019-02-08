Buğday ürünleri ihracatı ile ekonomiye 12 milyar dolarlık katma değer sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 17 yılda 15 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık buğday mamullerinde 27 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirerek, ülke ekonomisine 12 milyar dolar katma değer sağlandığını açıkladı.

Un, makarna, bulgur, bisküvi, irmik gibi buğday mamullerinin ihracatı, Türkiye ekonomisine uzun yıllardır katma değer sağlıyor. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 2002 yılından bugüne kadar yapılan ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında 15 milyar dolarlık 54 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 27 milyar dolar tutarında 68 milyon ton ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. Bu süre zarfında ülke ekonomisine 12 milyar dolar katma değer sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Ülkemiz dünya un ihracatında 2002 yılında 11'inci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren yıllara göre birinci ve ikinci sırada yer aldı. Yine ülkemiz dünya makarna ihracatında 2002 yılında 7'nci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren ikinci sırada yer aldı" denildi.

"Ülkemizdeki buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor"

Türkiye'nin yıllık buğday üretim miktarının ortalama 21 milyon ton, tüketim miktarının ise 19-20 milyon ton olduğu belirtilen açıklamada, "Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin buğday üretimi tüketimimizi karşılamaya yetiyor. Ülkemizin yıllık yaklaşık 4 milyon ton civarında buğday ithalatı bulunuyor. Gerçekleştirilen bu ithalat da büyük ölçüde un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur gibi ürünlerin üretimi için kullanılıyor. Bu ürünler ise ihraç ediliyor. Yani ithal edilen buğday ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu sayede yurtiçi ürün arzı üzerinde baskı oluşmaksızın dışarıdan alınan ürünler işlenerek, katma değeri yüksek mamul madde olarak pazarlanıyor. Netice itibarıyla ülkemizdeki buğday üretimi ihtiyacını karşılamaya yetiyor. İthal edilen buğday ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu bilgiler ışığında ülkemizin net ihracatçı ülke konumunda olduğu da açıkça görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA