Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.33

Meslek Adı :

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvan yemi olarak kullanılan, buğdaygil yem bitkilerinin, hasat ve tohum çıkarılması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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