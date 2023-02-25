Bughrahan İskandar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bughrahan İskandar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bughrahan İskandar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bughrahan İskandar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bughrahan İskandar 11 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 布格拉汗·斯坎旦尔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bughrahan İskandar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JN AGENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Bughrahan İskandar'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bughrahan İskandar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bughrahan İskandar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bughrahan İskandar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bughrahan İskandar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında GZ Evergrande

24 Temmuz 2020 yılında GuaZ FC Res.

9 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Bughrahan İskandar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bughrahan İskandar şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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