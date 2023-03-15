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Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi
İstanbul Büyükşehir Belediye genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? İşte Buğra Gökçe'nin biyografisi. Detaylar haberimizde.
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