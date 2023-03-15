Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? İşte Buğra Gökçe'nin biyografisi. Detaylar haberimizde.

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Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi 1

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan, İstanbul Büyükşehir belediyesinin de genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunana Buğra Gökçe özellikle kentsel dönüşüm alanında tecrübeli bir isim olup yaptığı açıklamalarla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek, Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Buğra Gökçe'nin biyografisi. Detaylar haberimizde.

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Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi
Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi
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