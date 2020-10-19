Bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Kavuncu çok sayıda internet kullanıcısı tarafından merak konusu oldu. Peki Buğra Kavuncu? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BURĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'dır. Basf Türkiye'nin eski ceo'sudur.

Buğra Kavuncu, öğrenim hayatına Kanada'da başladı. Öğrenimine Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Kavuncu, orta öğrenimini ise Namık Kemal Ortaokulu'nda, Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi.

Buğra Kavuncu, 1996'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu.

Kavuncu, Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu. Buğra Kavuncu, profesyonel olarak meslek hayatına 2006'da BASF şirketinde başladı.

Buğra Kavuncu, BASF Const-ruction Chemicals Central Asia LLP’de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asia’da Genel Müdür olarak çalıştı.

1997'de Kazakistan’ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Saltuk Buğra Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketini büyüterek Orta Asya’da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı bir performans gösteren Kavuncu, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya’da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre’de görev yaptı.

Buğra Kavuncu, 2016 yılından beri çok uluslu bir şirketin, Türkiye ve Azerbaycan CEO’sudur.

Kavuncu, 30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa ederek, yönetim, sanayi ve ticaret alanındaki uluslararası birikim ve tecrübelerini ülkesi için değerlendirdi.

Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan’da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ 19 Ekim Pazartesi akşamı Ahmet Hakan'ın programına konuk olmuş ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya ilişkin Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemesine rağmen önce parti yönetimine alındığını daha sonra İstanbul İl Başkanı yapıldığını söylemiştir