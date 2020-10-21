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Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ'a FETÖcü soruşturması!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, kendisinin FETÖcü olduğunu söyleyen partisinin milletvekili Ümit Özdağ hakkında dilekçe vererek şikayetçi oldu.

Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ'a FETÖcü soruşturması!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından FETÖcü olduğu açıklanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti. Kavuncu, partili bir grupla birlikte Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

PARTİDEN İHRACI İÇİN DİLEKÇELER HAZIRLANIYOR

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi. Kavuncu, "Bütün ilçe başkanlarımız parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca da söz konusu milletvekiliyle alakalı ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar, İstanbul'daki tüm ilçe başkanları ve Türkiye'deki tüm il başkanlarımız da gene aynı şekilde tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca genel merkezimize ihraç istemiyle başvurularımızı yapacaklar" dedi.
Özdağ'ın kendisine iftira atıldığını savunan Kavuncu, İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı ile birçok il başkanının yanında olduğunu da söyledi.

Berna Akkaya
Editör


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