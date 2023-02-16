Bugra Sahiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bugra Sahiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bugra Sahiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bugra Sahiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bugra Sahiner 1 Ekim 1996 tarihinde Kirikkale şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Buğra Şahiner şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bugra Sahiner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bugra Sahiner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 31 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Bugra Sahiner'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bugra Sahiner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1bugrasahinerr/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/bugra.sahiner

Bugra Sahiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bugra Sahiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bugra Sahiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bugra Sahiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında TM Kırıkkalespor

Bugra Sahiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bugra Sahiner şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.