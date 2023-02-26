Bugri Solomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bugri Solomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bugri Solomon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bugri Solomon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bugri Solomon 12 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bugri Solomon Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Bugri Solomon'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bugri Solomon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bugri Solomon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bugri Solomon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bugri Solomon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bugri Solomon şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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