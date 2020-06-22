Tüm dünyaya kabusu yaşatan yeni tip koronavirüs salgınının etkilerini azalmak amacıyla yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 56 ilde sokağa maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Yasağı çiğneyenlere de büyük ceza verilecek.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine 18 Haziran'da gönderilen talimatla, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar maske kuralını ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesi, pazartesiden itibariyle de 900 lira idari para cezası uygulanması istenmişti.

VATANDAŞLAR 4 GÜN UYARILDI

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.