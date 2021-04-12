Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine toplanıyor! Ramazan ve bayramda tam kapanma ihtimali: Hedef günlük 10 bin vaka! Koronavirüs salgınında kademeli normalleşme ile birlikte vaka sayılarındaki yükseliş, kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Bugün toplanacak olan Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin göz önünde bulundurulacağı yarınki Kabine toplantısında yalnızca ramazan ayı değil bayram için de kısıtlamaların açıklanması bekleniyor.

1 19 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte pozitif vaka sayılarında yaşanan ani ve hızlı yükseliş, yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdi.