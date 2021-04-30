17 gün sürecek olan tam kapanma Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tam kapanma uygulamasının detayları belirtildi. Bu kapsamda cuma namazı konusu da netleşti. Bugün cuma namazı var mı? Tam kapanmada cuma namazına gitmek serbest mi? Camiler açık mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI VAR MI?

30 Nisan Cuma günü cuma namazı camilerde kılınabilecek. Teravih namazları hariç cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak.

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZINA GİTMEK SERBEST Mİ?

Tam kapanmada her cuma günü vatandaşlar namazlarını camilerde kılabilecek. Cuma namazları yasak kapsamına girmemektedir.

CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve camiler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah'' dedi.

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