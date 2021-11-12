Piyasaların gözü Merkez Bankasının önümüzdeki hafta yapılacak olan Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Analistler Merkez Bankasının faiz indirimlerinin süreceğini ifade ederken kurda yaşanan artışın devam edeceği öngörülüyor. Peki Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu, kaç TL 12 Kasım 2021 Cuma ? 12 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru alış- satış fiyatları haberimizde...

BUGÜN DOLAR- EURO KURU NE KADAR OLDU, KAÇ TL 12 KASIM 2021 CUMA ?

Serbest piyasada dolar kuru, 12 Kasım 2021 Cuma günü, serbest piyasada açılışta 9,9700TL'den alınıyor, 9,9720 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 11,4150 TL'den alınıyor, 11,4170 TL'den satılıyor.

Öte yandan 11 Kasım 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,8210 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 11,3550 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.

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12 KASIM 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

12 Kasım 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.28 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,9545 9,9587 Avro 11,3970 11,4033 Sterlin 13,3135 13,3295 İsviçre Frangı 10,7917 10,7975 Japon Yeni 0,0875 0,0869 S. Arabistan Riyali 2,6437 2,6569

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, ARTIYOR?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Söz konusu veri sonrası piyasalarda hareketlenme yaşandığı için dolar yükselişe geçti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. TÜFE, eylülde ise aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Öte yandan Merkez Bankasının 18 Kasım Perşembe günü yapılacak olan Para Politikaları Toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de kurdaki artışı tetikledi.