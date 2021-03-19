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Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 19 Mart Cuma güncel döviz kurları...

Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan artırmasının ardından düşüşe geçen dolar kuru yeni güne 7,30 TL, euro kuru ise 8,90 TL'nin altında başladı. Son durumu merak edenler Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 19 Mart Cuma güncel döviz kurları...

Dolar ve euro kurundaki son durum Merkez Bankası'nın politika faizlerini 200 baz puanlık artışla yüzde 19'a çıkarmasının ardından merak ediliyor. Dolar ve euro kuru karar sonrası sert bir düşüş yaşarken yeni günde düşüş yerini tekrar yukarı yönlü yükselişe bıraktı.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,3300 TL'den alınıyor, 7,3320 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  8,7400 TL'den alınıyor, 8,7420 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 7,3530 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,7520 TL olarak kayıtlara geçti.

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19 MART 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

19 Mart Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.55  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları  7,3491     7,3598

Avro             8,7625    8,7776

Sterlin        10,2344   10,2527

İsviçre Frangı 7,9299  7,9422

Japon Yeni  0,0679    0,0674

S. Arabistan Riyali 1,9551 1,9649

Norveç Kronu  0,8601     0,8652

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 19 Mart Cuma güncel döviz kurları... Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 19 Mart Cuma güncel döviz kurları...

Tayfun Altuntaş
Editör
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