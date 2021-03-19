Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 19 Mart Cuma güncel döviz kurları... Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan artırmasının ardından düşüşe geçen dolar kuru yeni güne 7,30 TL, euro kuru ise 8,90 TL'nin altında başladı. Son durumu merak edenler Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 19 Mart Cuma güncel döviz kurları...

A+ A-

Dolar ve euro kurundaki son durum Merkez Bankası'nın politika faizlerini 200 baz puanlık artışla yüzde 19'a çıkarmasının ardından merak ediliyor. Dolar ve euro kuru karar sonrası sert bir düşüş yaşarken yeni günde düşüş yerini tekrar yukarı yönlü yükselişe bıraktı. DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,3300 TL'den alınıyor, 7,3320 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,7400 TL'den alınıyor, 8,7420 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,3530 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,7520 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 19 MART 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 19 Mart Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.55 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 7,3491 7,3598 Avro 8,7625 8,7776 Sterlin 10,2344 10,2527 İsviçre Frangı 7,9299 7,9422 Japon Yeni 0,0679 0,0674 S. Arabistan Riyali 1,9551 1,9649 Norveç Kronu 0,8601 0,8652 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomipiyasa