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  3. Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları...

Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları...

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı. Dün meydana gelen dalgalanmalar piyasayı harekentlendirirken internet kullanıcıları, arama motorlarında Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları... konularını araştırıyor.

Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları...

Dolar ve euro kuru, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından haftaya hareketli başladı. Asya piyasalarının açılmasıyla yükselen döviz kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasının ardından kontrol altına alındı. İşte haftanın ikinci gününde döviz kuru verileri...

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI

Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor.

9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu.

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23 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

23 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibarıyla aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları     7,8699     7,889

Avro                7,889       7,889

Sterlin           10,97            11,00

İsviçre Frangı 8,5836     8,6191

Japon Yeni     7,2104      7,2469

S. Arabistan Riyali 2,0889  2,0994

Norveç Kronu   0,9210  0,9284

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Dolar ve euro kuru, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından haftaya hareketli başladı. Asya piyasalarının açılmasıyla yükselen döviz kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasının ardından kontrol altına alındı. İşte haftanın ikinci gününde döviz kuru verileri... DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 23 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 23 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibarıyla aşağıdaki gibidir.                          ALIŞ         SATIŞ ABD Doları     7,8699     7,889 Avro                7,889       7,889 Sterlin           10,97         11,00 İsviçre Frangı 8,5836     8,6191 Japon Yeni     7,2104     7,2469 S. Arabistan Riyali 2,0889  2,0994 Norveç Kronu   0,9210  0,9284 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARIDolar ve euro kuru, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından haftaya hareketli başladı. Asya piyasalarının açılmasıyla yükselen döviz kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasının ardından kontrol altına alındı. İşte haftanın ikinci gününde döviz kuru verileri... DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 23 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 23 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibarıyla aşağıdaki gibidir.                          ALIŞ         SATIŞ ABD Doları     7,8699     7,889 Avro                7,889       7,889 Sterlin           10,97         11,00 İsviçre Frangı 8,5836     8,6191 Japon Yeni     7,2104     7,2469 S. Arabistan Riyali 2,0889  2,0994 Norveç Kronu   0,9210  0,9284 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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