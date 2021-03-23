Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı. Dün meydana gelen dalgalanmalar piyasayı harekentlendirirken internet kullanıcıları, arama motorlarında Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları... konularını araştırıyor.
Dolar ve euro kuru, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından haftaya hareketli başladı. Asya piyasalarının açılmasıyla yükselen döviz kuru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasının ardından kontrol altına alındı. İşte haftanın ikinci gününde döviz kuru verileri...
DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI
Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor.
9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu.
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23 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
23 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibarıyla aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,8699 7,889
Avro 7,889 7,889
Sterlin 10,97 11,00
İsviçre Frangı 8,5836 8,6191
Japon Yeni 7,2104 7,2469
S. Arabistan Riyali 2,0889 2,0994
Norveç Kronu 0,9210 0,9284
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)