Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları... İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı. Dün meydana gelen dalgalanmalar piyasayı harekentlendirirken internet kullanıcıları, arama motorlarında Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 23 Mart Salı güncel döviz kurları... konularını araştırıyor.

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