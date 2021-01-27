İç piyasalarda bugün gündem sakin iken yarın gözler Merkez Bankası'nın 2021 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunun bekleniyor. Peki dolar ve euro kurunda son durum ne ? Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 27 Ocak 2021 Çarşamba güncel döviz kurları... İşte piyasaların gündemi ve güncel döviz kurlarındaki son durum...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre 0,23 oranında değişim gösterdi. Saat 11.36 itibariyle bir dolar 7,3571 TL'de alınıyor, 7,3619 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,14 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,9375 TL, satış kuru ise 8,9451 TL’dir.

27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,3550 7,3560

Avro 8,9470 8,9480

Sterlin 10,0700 10,1090

ANKARA

ABD Doları 7,3200 7,3800

Avro 8,9000 8,9700

Sterlin 10,0000 10,2000

DOLAR AÇILIŞ FİYATI

Dolar kuru bugün açılışta 7,3600 liradan alınıyor, 7,3620 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında euro 8,9580 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,9600 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 8,9420 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

27 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

27 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Analistler, yurt içinde, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporunun beklendiğini belirterek, yurt dışında ise bu akşamki Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.