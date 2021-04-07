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  3. Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar, euro kaç TL? 7 Nisan 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kurları

Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar, euro kaç TL? 7 Nisan 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kurları

İç piyasalarda takip edilecek önemli bir verinin bulunmadığı günde Kovid-19 vaka sayılarının artış göstermeyi nedeniyle dolar kuru güne yükselişle başladı, euro kuru ise 9,50 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? İşte 7 Nisan 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kurları...

Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar, euro kaç TL? 7 Nisan 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kurları

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası yaşanan yükselişin ardından 8,1 TL seviyelerinde seyreden dolar ve euro kurundaki dalgalanmalar sürüyor. Özellikle son günlerde koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle iç piyasalarda tedirginlik artmaya başladı. 

BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,1560 TL'den alınıyor, 8,1580'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, 9,6960 TL'den alınıyor, 9,6980 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1260 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,6190 olarak kayıtlara geçti.

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1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar 6 Nisan 2021 Salı gününde saat 10.07'de  alışta 8,1276 TL, satışta 8,1689 TL seviyesinde bulunuyor.

1 EURO KAÇ TL?

1 Euro 6 Nisan 2021 Salı gününde saat 10.07'de alışta 9,6261 TL, satışta  9,6399 TL seviyesinde seyrediyor.

7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

7 Nisan 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.18 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                            8,1851               8,1911

Avro                                      9,7259               9,7334

Sterlin                                  11,2995              11,3107

İsviçre Frangı                       8,8095                8,8300

Japon Yeni                           0,0749                0,0744

S. Arabistan Riyali               2,1715                2,1824

Norveç Kronu                      0,9570                0,9627

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKA DÖVİZ KURU FİYATLARI

Bugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar, euro kaç TL? 7 Nisan 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kurlarıBugün dolar kuru fiyatı ne kadar? 1 dolar, euro kaç TL? 7 Nisan 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kurları

Tayfun Altuntaş
Editör
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