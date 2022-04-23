Bugün en güzel bayram! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla devlet erkanı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde yapılan törenlerle kutlanıyor. Çocuklar doyasıya yapılan etkinliklerle eğlenirken devlet erkanı da TBMM'de yapılan törenin ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop öncülüğündeki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılması sonrası saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Mustafa Şentop, Anıtkabir özel defterine duygularını yazdı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri