"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 1 Şubat 2021 Pazar günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 1 ŞUBAT PAZAR 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00

Odisha - Jamshedpur

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Altay - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:00

Santa Clara - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:45

Jong AZ - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Leganes - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Chindia - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Porto - Rio Ave

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Hannover 96 - Osnabruck

Almanya Bundesliga 2

S Sport Plus Bilyoner TV

22:45

Watford - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:45

Moreirense - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Sabadell - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Reggina - Salernitana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Real Betis - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

23:00

NAC Breda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

