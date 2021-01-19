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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 1 Şubat 2021 Pazar günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 1 ŞUBAT PAZAR 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00
Odisha - Jamshedpur
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Altay - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:00
Santa Clara - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

20:45
Jong AZ - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Leganes - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00
Chindia - Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Porto - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30
Hannover 96 - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
S Sport Plus Bilyoner TV

22:45
Watford - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 4

22:45
Moreirense - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00
Sabadell - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00
Reggina - Salernitana
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Real Betis - Osasuna
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD

23:00
NAC Breda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
 

Onur Çelik
Spor Editörü
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