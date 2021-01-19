Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 1 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 1 Şubat 2021 Pazar günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 1 ŞUBAT PAZAR 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00
Odisha - Jamshedpur
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Altay - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
20:00
Santa Clara - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:45
Jong AZ - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Leganes - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:00
Chindia - Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Porto - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:30
Hannover 96 - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
S Sport Plus Bilyoner TV
22:45
Watford - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:45
Moreirense - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Sabadell - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Reggina - Salernitana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Real Betis - Osasuna
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD
23:00
NAC Breda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV