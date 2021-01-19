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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 10 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 10 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 10 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 10 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor.  Dünya futbolunda 10 Mart 2021 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 10 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

Sydney FC - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

11:30

SKA Khabarovsk - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

12:00

Urawa - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00

Tokyo - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00

Avispa Fukuoka - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00

Kashiwa Reysol - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Kashima Antlers - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Hiroshima - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00

Seongnam - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00

Daegu - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30

Suwon City - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00

Spartak Moskova 2 - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00

Sakaryaspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:00

Eyüpspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:00

Ergene Velimeşe - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:00

Veles Moskova - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:30

Tom Tomsk - Samara
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00

Yenisey - Yaroslavl
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00

Omsk - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00

Orenburg - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00

FK Chayka - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00

Bravo - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00

Dinamo Bryansk - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00

Chertanovo - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:15

Lamia - Larissa
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30

FC Midtjylland - Odense
Danimarka Kupası
Bilyoner TV

18:30

Nizhny Novgorod - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00

Domzale - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00

Istra 1961 - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Randers - Vejle
Danimarka Kupası
Bilyoner TV

20:30

Arminia Bielefeld - Werder Bremen
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Marsilya - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:00

Manchester City - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S, Sport Idman TV

21:00

Atletico Madrid - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00

Liverpool - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2, cbcsport.tv

23:00

Paris Saint Germain - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 1, CBC Sport

23:10

CA Platense - CA Sarmiento
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

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