"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 11 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 11 Şubat 2021 Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 11 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Karşıyaka - Gölcükspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

17:00

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:45

Sivasspor - Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

19:00

Mura - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Wolverhampton - Southampton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

20:45

Sochaux - St. Etienne

Fransa Kupası

Bein Sports 3 Bilyoner TV

20:45

Konyaspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

21:00

Final

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final

Yayın Yok

22:00

Heerenveen - Feyenoord

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

23:00

Angers - Rennes

Fransa Kupası

Bein Sports 3 Bilyoner TV

23:00

Barnsley - Chelsea

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

23:00

Athletic Bilbao - Levante

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2