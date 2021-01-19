Bugün hangi maç, hangi kanalda? 11 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 11 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 11 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 11 Şubat 2021 Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 11 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00
Karşıyaka - Gölcükspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
17:00
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:45
Sivasspor - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final
A Spor
19:00
Mura - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Wolverhampton - Southampton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
20:45
Sochaux - St. Etienne
Fransa Kupası
Bein Sports 3 Bilyoner TV
20:45
Konyaspor - Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final
A Spor
21:00
Final
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final
Yayın Yok
22:00
Heerenveen - Feyenoord
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
23:00
Angers - Rennes
Fransa Kupası
Bein Sports 3 Bilyoner TV
23:00
Barnsley - Chelsea
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
23:00
Athletic Bilbao - Levante
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2