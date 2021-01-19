"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 12 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 12 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 12 ŞUBAT CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

Macarthur Bulls - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

18:30

Jong AZ - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

18:30

NAC Breda - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Ankaraspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Ç.Rizespor - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Varazdin - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slovacko - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Hannover 96 - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

20:30

Holstein Kiel - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:45

Jong PSV - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

20:45

RKC Waalwijk - FC Emmen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:30

Leipzig - Augsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Slask Wroclaw - Wisla Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Bologna - Benevento

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:45

Blackburn - Preston

İngiltere Championship

Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:45

Leuven - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Monza - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Sabadell - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Celta Vigo - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

23:30

Famalicao - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV