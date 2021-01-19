Bugün hangi maç, hangi kanalda? 12 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 12 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 12 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 12 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 12 ŞUBAT CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
11:05
Macarthur Bulls - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
18:30
Jong AZ - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
18:30
NAC Breda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Ankaraspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Ç.Rizespor - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Varazdin - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slovacko - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Hannover 96 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
20:30
Holstein Kiel - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:45
Jong PSV - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
20:45
RKC Waalwijk - FC Emmen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:30
Leipzig - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:30
Slask Wroclaw - Wisla Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Bologna - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:45
Blackburn - Preston
İngiltere Championship
Bein Sports 3 Bilyoner TV
22:45
Leuven - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Monza - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Sabadell - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Celta Vigo - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD
23:30
Famalicao - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV