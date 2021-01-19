"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 15 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda Bugün hangi maç, hangi kanalda? 15 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?" oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 15 MART 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

WS Wanderers - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:00

ND Gorica - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Botosani - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Altınordu - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

19:00

Kasımpaşa - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Stal Mielec - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Aarhus - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Almeria - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube ,Bilyoner TV

21:30

Dinamo Bucuresti - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:30

St. Pauli - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22:45

Caen - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

23:00

Wolverhampton - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

23:00

Barcelona - Huesca

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart ,CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00

Pisa - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:15

Famalicao - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV