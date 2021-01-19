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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 15 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 15 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 15 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 15 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 15 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00

Gençlerbirliği - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:30

Cobresal - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

17:00

Mumbai City - Bengaluru
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30

Botosani - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00

Bursaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Antalyaspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00

Warta - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:45

Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Kopenhag - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00

Castellon - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

West Ham - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00

Sochaux - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:30

Cluj - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:30

Bayern Münih - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Gornik Zabrze - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:45

Verona - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports 4

22:45

Toulouse - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:45

KAA Gent - Mouscron
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00

Excelsior - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

23:00

Chelsea - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Cadiz - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Real Oviedo - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Cosenza - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:15

Sporting Lisbon - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV

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