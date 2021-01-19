"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 17 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00

Avispa Fukuoka - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Tokyo - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Urawa - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Vegalta Sendai - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Yokohama Marinos - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Vissel Kobe - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Pohang - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Nagoya - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Gangwon - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Hiroshima - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

FC Seoul - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

Karşıyaka - Çarşambaspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:30

Sparta Prag - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ertelendi

Yayın Yok

17:00

Torino - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 3 CBC, Sport Bilyoner TV

18:00

Volgograd - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

18:30

FC Viitorul - Chindia

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Sparta Prag - Banik Ostrava

Çekya Kupası

Bilyoner TV

19:00

Slaven Belupo - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

PSG - Lille

Fransa Kupası

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00

Akhmat - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

20:00

CSKA Moskova - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

20:30

Jahn Regensburg - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:45

Antalyaspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

21:00

Sevilla - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport ,Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:45

Birmingham - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

23:00

Bayern Münih - Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2, cbcsport.tv

23:00

Chelsea - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 1, CBC Sport