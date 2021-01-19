Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 17 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?
12:00
Avispa Fukuoka - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Tokyo - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Urawa - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vissel Kobe - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Pohang - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Nagoya - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Gangwon - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Hiroshima - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Karşıyaka - Çarşambaspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
16:30
Sparta Prag - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ertelendi
Yayın Yok
17:00
Torino - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 3 CBC, Sport Bilyoner TV
18:00
Volgograd - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:30
FC Viitorul - Chindia
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Sparta Prag - Banik Ostrava
Çekya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Slaven Belupo - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
PSG - Lille
Fransa Kupası
Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:00
Akhmat - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
CSKA Moskova - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:30
Jahn Regensburg - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20:45
Antalyaspor - Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
21:00
Sevilla - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport ,Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:45
Birmingham - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
23:00
Bayern Münih - Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2, cbcsport.tv
23:00
Chelsea - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 1, CBC Sport