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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 17 Şubat 2021 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Elazığ Bld. - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok

16:00

Slovan Liberec - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00

FC Goa - Odisha
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00

Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00

Jablonec - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:30

NEC Nijmegen - VVV Venlo
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV

19:00

Waasland Beveren - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

20:15

Lugano - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

20:15

St.Gallen - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

20:45

Heerenveen - Feyenoord
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV

21:00

Leganes - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Levante - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

21:00

St.Mirren - Hamilton
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:00

Celtic - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

21:00

Burnley - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00

Oostende - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:30

Inverness - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV

23:00

Marsilya - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

23:00

Porto - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 1 CBC Sport

23:00

Sevilla - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2 cbcsport.tv

23:15

Bournemouth - Rotherham
İngiltere Championship
Bein Sports 4 Bilyoner TV

23:15

Everton - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

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