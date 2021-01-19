"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 17 Şubat 2021 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Elazığ Bld. - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:00

Slovan Liberec - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

FC Goa - Odisha

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Jablonec - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:30

NEC Nijmegen - VVV Venlo

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

19:00

Waasland Beveren - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:15

Lugano - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15

St.Gallen - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45

Heerenveen - Feyenoord

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

21:00

Leganes - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Levante - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

21:00

St.Mirren - Hamilton

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:00

Celtic - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:00

Burnley - Fulham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00

Oostende - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:30

Inverness - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Marsilya - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

23:00

Porto - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 1 CBC Sport

23:00

Sevilla - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2 cbcsport.tv

23:15

Bournemouth - Rotherham

İngiltere Championship

Bein Sports 4 Bilyoner TV

23:15

Everton - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV