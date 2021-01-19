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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?" oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 19 MART 2021 CUMA  HANGİ MAÇLAR VAR?

18:30

Voluntari - Hermannstadt
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00

Galatasaray - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00

Suduva - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00

Rubin Kazan - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00

Sochi - Tambov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00

Altay - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:00

Osijek - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Piast Gliwice - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30

Holstein Kiel - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2 Ertelendi
Yayın Yok

20:30

Paderborn - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:00

Chambly - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2 Bilyoner TV

21:30

Steaua Bükreş - Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00

Heerenveen - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00

Westerlo - St.Gilloise
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:30

Arminia Bielefeld - Leipzig
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Pogon Szczecin - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

22:45

Parma - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

22:45

Alloa - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV

22:45

Genk - Standard Liege
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

23:00

St. Etienne - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2 Bilyoner TV

23:00

Fulham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Real Betis - Levante
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Las Palmas - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Ascoli - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:30

Gil Vicente - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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