"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?" oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 19 MART 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?

18:30

Voluntari - Hermannstadt

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Galatasaray - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Suduva - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Rubin Kazan - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Sochi - Tambov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Altay - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:00

Osijek - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Piast Gliwice - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Holstein Kiel - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2 Ertelendi

Yayın Yok

20:30

Paderborn - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:00

Chambly - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2 Bilyoner TV

21:30

Steaua Bükreş - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Heerenveen - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Westerlo - St.Gilloise

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:30

Arminia Bielefeld - Leipzig

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Pogon Szczecin - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Parma - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

22:45

Alloa - Dundee FC

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Genk - Standard Liege

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

23:00

St. Etienne - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2 Bilyoner TV

23:00

Fulham - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Real Betis - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Las Palmas - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Ascoli - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:30

Gil Vicente - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV