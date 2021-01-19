Bugün hangi maç, hangi kanalda? 19 Ocak Salı 2021 hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 19 Ocak Salı günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 19 OCAK SALI 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

CC Mariners - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Göztepe - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Kayserispor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:30

Antofagasta - Dep. Iquique

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00

Voluntari - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Trabzonspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Zambiya - Tanzanya

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

20:30

Monchengladbach - Werder Bremen

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

20:45

Mouscron - Waasland Beveren

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Derby County - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 4

21:00

West Ham - WBA

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00

Cadiz - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

21:00

Valladolid - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

21:00

Mirandes - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

FC Viitorul - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Gine - Namibia

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

22:30

B.Leverkusen - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

22:30

Hertha Berlin - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

A Spor S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Mainz - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

S Sport Plus

23:00

Anderlecht - Charleroi

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

23:00

Southampton - Shrewsbury Town

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2

23:00

Huachipato - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

23:15

Leicester City - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:15

Roma - Spezia

İtalya Kupası

TRT Spor HD

23:30

Alaves - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM

PREMİER LİG

İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.

Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.

SERIE A

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Inter, evinde son 9 yılın şampiyonu Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Napoli, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 6-0 kazandı.

Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi, ev sahibi Lazio'nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Serie A'nın 18. haftası, Cagliari ile 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan arasındaki maçla tamamlanacak.

Şampiyonluk yarışında Milan'ı, aynı puana sahip Inter, 34'er puan toplayan Napoli (bir maçı eksik) ve Roma, 33 puanlı Juventus (bir maçı eksik) takip etti.

BUNDESLIGA

Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi.

Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Konuk olduğu Union Berlin'e 1-0 yenilen Bayer Leverkusen, haftayı puansız kapattı.

Evinde Mainz ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund da zirve mücadelesinde önemli yara aldı.

Bundesliga'nın 16. haftası sonunda puanını 36'ya çıkaran lider Bayern Münih'i, Leipzig 4, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise 7 puan geriden izliyor.

LIGUE 1

Son 3 yılın şampiyonu PSG, Angers deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Haftaya lider başlayan Olympique Lyon, sahasında oynadığı Metz karşılaşmasını 1-0 kaybetti.

Lille, konuk ettiği Reims'i 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Monaco, deplasmanda Montpellier'yi 3-2, Rennes de konuk olduğu Brest'i 2-1 yendi.

Ligue 1'de 20. haftanın ardından puanını 42'ye yükselten PSG, averajla zirveye yerleşti. Lille aynı puan, Olympique Lyon 40 puan, Monaco ve Rennes ise 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.