Bugün hangi maç, hangi kanalda? 21 Ocak Perşembe 2021 hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tüm futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 21 Ocak Perşembe hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 21 Ocak Perşembe hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 21 Ocak Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 21 OCAK PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
15:00
Sebail - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
BB Erzurumspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:00
Sabah Baku - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:00
Sivasspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Libya - Demokratik Kongo
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
20:45
Zulte Waregem - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
NEC Nijmegen - Fortuna Sittard
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
21:00
Valencia - Osasuna
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Kongo - Nijer
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
23:00
Liverpool - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
VVV Venlo - GA Eagles
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
23:00
Genk - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:15
Lazio - Parma
İtalya Kupası
TRT Spor HD
23:30
Eibar - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart S Sport Plus CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
23:45
Chapecoense - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM
PREMİER LİG
İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.
Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.
Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.
Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.
Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.
SERIE A
Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Inter, evinde son 9 yılın şampiyonu Juventus'u 2-0 mağlup etti.
Napoli, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 6-0 kazandı.
Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi, ev sahibi Lazio'nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Serie A'nın 18. haftası, Cagliari ile 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan arasındaki maçla tamamlanacak.
Şampiyonluk yarışında Milan'ı, aynı puana sahip Inter, 34'er puan toplayan Napoli (bir maçı eksik) ve Roma, 33 puanlı Juventus (bir maçı eksik) takip etti.
BUNDESLIGA
Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi.
Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.
Konuk olduğu Union Berlin'e 1-0 yenilen Bayer Leverkusen, haftayı puansız kapattı.
Evinde Mainz ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund da zirve mücadelesinde önemli yara aldı.
Bundesliga'nın 16. haftası sonunda puanını 36'ya çıkaran lider Bayern Münih'i, Leipzig 4, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise 7 puan geriden izliyor.
LIGUE 1
Son 3 yılın şampiyonu PSG, Angers deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Haftaya lider başlayan Olympique Lyon, sahasında oynadığı Metz karşılaşmasını 1-0 kaybetti.
Lille, konuk ettiği Reims'i 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.
Monaco, deplasmanda Montpellier'yi 3-2, Rennes de konuk olduğu Brest'i 2-1 yendi.
Ligue 1'de 20. haftanın ardından puanını 42'ye yükselten PSG, averajla zirveye yerleşti. Lille aynı puan, Olympique Lyon 40 puan, Monaco ve Rennes ise 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.