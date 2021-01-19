Bugün hangi maç, hangi kanalda? 21 Ocak Perşembe 2021 hangi maçlar var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 21 Ocak Perşembe hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 21 Ocak Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 21 OCAK PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00

Sebail - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:00

BB Erzurumspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:00

Sabah Baku - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:00

Sivasspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Libya - Demokratik Kongo

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

20:45

Zulte Waregem - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

NEC Nijmegen - Fortuna Sittard

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

21:00

Valencia - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Kongo - Nijer

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

23:00

Liverpool - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

VVV Venlo - GA Eagles

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

23:00

Genk - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:15

Lazio - Parma

İtalya Kupası

TRT Spor HD

23:30

Eibar - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart S Sport Plus CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:45

Chapecoense - Ponte Preta

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM

PREMİER LİG

İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.

Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.

SERIE A

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Inter, evinde son 9 yılın şampiyonu Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Napoli, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 6-0 kazandı.

Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi, ev sahibi Lazio'nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Serie A'nın 18. haftası, Cagliari ile 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan arasındaki maçla tamamlanacak.

Şampiyonluk yarışında Milan'ı, aynı puana sahip Inter, 34'er puan toplayan Napoli (bir maçı eksik) ve Roma, 33 puanlı Juventus (bir maçı eksik) takip etti.

BUNDESLIGA

Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi.

Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Konuk olduğu Union Berlin'e 1-0 yenilen Bayer Leverkusen, haftayı puansız kapattı.

Evinde Mainz ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund da zirve mücadelesinde önemli yara aldı.

Bundesliga'nın 16. haftası sonunda puanını 36'ya çıkaran lider Bayern Münih'i, Leipzig 4, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise 7 puan geriden izliyor.

LIGUE 1

Son 3 yılın şampiyonu PSG, Angers deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Haftaya lider başlayan Olympique Lyon, sahasında oynadığı Metz karşılaşmasını 1-0 kaybetti.

Lille, konuk ettiği Reims'i 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Monaco, deplasmanda Montpellier'yi 3-2, Rennes de konuk olduğu Brest'i 2-1 yendi.

Ligue 1'de 20. haftanın ardından puanını 42'ye yükselten PSG, averajla zirveye yerleşti. Lille aynı puan, Olympique Lyon 40 puan, Monaco ve Rennes ise 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.