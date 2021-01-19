Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Ocak Cuma 2021 hangi maçlar var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Ocak Cuma hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 22 Ocak Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 22 OCAK CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00

Keşla - Sumqayit

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00

East Bengal - Mumbai City

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Lokomotiv Zagreb - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Fas - Rwanda

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

20:05

Sibenik - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Düsseldorf - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:30

Osnabruck - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:00

Fuenlabrada - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Uganda - Togo

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

22:30

Monchengladbach - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

22:45

Benevento - Torino

İtalya Serie A

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:45

Chorley - Wolverhampton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2

22:45

Stoke - Watford

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2

23:00

Albacete - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Levante - Valladolid

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

23:00

Paris Saint Germain - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4