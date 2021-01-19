Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Ocak Cuma 2021 hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tüm futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Ocak Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Ocak Cuma hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 22 Ocak Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 22 OCAK CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
15:00
Keşla - Sumqayit
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
East Bengal - Mumbai City
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Lokomotiv Zagreb - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fas - Rwanda
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
20:05
Sibenik - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Düsseldorf - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:30
Osnabruck - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21:00
Fuenlabrada - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Uganda - Togo
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
22:30
Monchengladbach - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus
22:45
Benevento - Torino
İtalya Serie A
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
22:45
Chorley - Wolverhampton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2
22:45
Stoke - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2
23:00
Albacete - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Levante - Valladolid
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD
23:00
Paris Saint Germain - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4