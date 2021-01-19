"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 22 Şubat 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 22 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00

Hyderabad - ATK Mohun Bagan

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

UTA Arad - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Ankaragücü - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Piast Gliwice - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Panetolikos - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45

Jong AZ - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Lyngby - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Fuenlabrada - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Elfsborg - Degerfors

İsveç Kupası

Bilyoner TV

21:00

Utsiktens - Falkenbergs

İsveç Kupası

Bilyoner TV

21:30

FC Viitorul - Plt. Lasi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Maritimo - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Greuther Fürth - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22:45

Juventus - Crotone

İtalya Serie A

Bein Sports 4 CBC Sport

22:45

Guingamp - Caen

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:45

Club Brugge - Leuven

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

23:00

Jong Utrecht - Cambuur

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

23:00

Brighton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S, Sport Idman TV

23:00

Osasuna - Sevilla

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Real Zaragoza - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV