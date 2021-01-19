Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 22 Şubat 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 22 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00
Hyderabad - ATK Mohun Bagan
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
UTA Arad - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Ankaragücü - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Piast Gliwice - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Panetolikos - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:45
Jong AZ - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Lyngby - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Fuenlabrada - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:00
Elfsborg - Degerfors
İsveç Kupası
Bilyoner TV
21:00
Utsiktens - Falkenbergs
İsveç Kupası
Bilyoner TV
21:30
FC Viitorul - Plt. Lasi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Maritimo - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:30
Greuther Fürth - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
22:45
Juventus - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport
22:45
Guingamp - Caen
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:45
Club Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
23:00
Jong Utrecht - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
23:00
Brighton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S, Sport Idman TV
23:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
23:00
Real Zaragoza - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV