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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 22 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 22 Şubat 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 22 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00

Hyderabad - ATK Mohun Bagan
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30

UTA Arad - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00

Ankaragücü - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00

Piast Gliwice - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:30

Panetolikos - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:45

Jong AZ - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Lyngby - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00

Fuenlabrada - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Elfsborg - Degerfors
İsveç Kupası
Bilyoner TV

21:00

Utsiktens - Falkenbergs
İsveç Kupası
Bilyoner TV

21:30

FC Viitorul - Plt. Lasi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00

Maritimo - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Greuther Fürth - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

22:45

Juventus - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport

22:45

Guingamp - Caen
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:45

Club Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

23:00

Jong Utrecht - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

23:00

Brighton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S, Sport Idman TV

23:00

Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Real Zaragoza - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

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