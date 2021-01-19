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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 25 Ocak Pazartesi 2021 hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tüm futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 25 Ocak Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 25 Ocak Pazartesi 2021 hangi maçlar var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 25 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 25 OCAK PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00
Turan - Qabala
Azerbaycan Kupası
CBC Sport

16:00
Sabah Baku - Kapaz
Azerbaycan Kupası
CBC Sport

16:00
İstanbulspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00
Kasımpaşa - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

17:30
Belenenses - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:00
Fenerbahçe - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Altınordu - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:30
Rio Ave - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

20:45
Jong AZ - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:45
Sochaux - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:45
Wycombe - Tottenham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

23:00
Operario - Chapecoense
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Eindhoven - NEC Nijmegen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

23:00
Athletic Bilbao - Getafe
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00
Cartagena - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00
Brescia - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:15
Farense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
 

Onur Çelik
Spor Editörü
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