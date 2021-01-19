Bugün hangi maç, hangi kanalda? 25 Ocak Pazartesi 2021 hangi maçlar var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 25 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 25 OCAK PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Turan - Qabala

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

16:00

Sabah Baku - Kapaz

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

16:00

İstanbulspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Kasımpaşa - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:30

Belenenses - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Fenerbahçe - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Alanyaspor - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Altınordu - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:30

Rio Ave - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:45

Jong AZ - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:45

Sochaux - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:45

Wycombe - Tottenham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

23:00

Operario - Chapecoense

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Eindhoven - NEC Nijmegen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

23:00

Athletic Bilbao - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Cartagena - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Brescia - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:15

Farense - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

